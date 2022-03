Voor sommige mensen smaakt gorgonzola echt naar zeep

Gorgonzola, je houdt van de Italiaanse kaas of je haat het. Mensen in die laatste categorie zijn geen aanstellers, maar ze hebben iets andere genen dan de rest. Dat hebben – hoe kan het ook anders – Italiaanse wetenschappers ontdekt. Ze zagen ook dat de zeep-proevers ook koriander vies vonden. Of een glaasje wijn erbij helpt, is niet onderzocht.

Het gaat om slechts vier genen van de 20.000 die ieder mens heeft. Die sturen het smaak- en reukcentrum aan en zorgen voor subtiele veranderingen in de smaak van eten. Wie twee of drie van deze genen heeft, vindt alleen sommige gorgonzola naar zeep smaken. Zo’n 5 procent van de mensen heeft ze alle vier.

Het onderzoek, door het Garofolo Instituut in Trieste, toont aan dat afkeer van bepaalde etenswaren geen kolder zijn. Bovendien hebben de gorgonzola-haters ook gelijk, er zitten elementen in de kaas die een zepige smaak afgeven. Alleen proeven de meeste mensen die bijna niet, terwijl personen met de vier zeep-genen die er juist uitpikken.