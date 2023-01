Voor het eerst insecten gevaccineerd

Voor het eerst is in de VS een vaccin voor insecten goedgekeurd. Het product is bedoeld om honingbijen te beschermen tegen de wereldwijde bacterieziekte Amerikaanse Vuilbroed (AFB). Deze ziekte is ook in Nederland aangetroffen, bij een imker in Noord-Brabant. AFB is een dodelijke bacteriële ziekte van honingbijen, veroorzaakt door een bacterie. Het laat larven letterlijk rotten.

Volgens fabrikant Dalan Animal Health is het ’s werelds eerste goedgekeurde vaccin voor bijen. Het wordt toegediend met het voer van het dier.

Ieder jaar worden bijenpopulaties over de hele wereld weggevaagd door deze zeer besmettelijke bacteriële ziekteverwekker. Imkers lijden grote verliezen, maar ook de landbouw wordt getroffen omdat de dalende bijenpopulatie de bestuiving vermindert. Maar het gebruik van antibiotica ter bestrijding van vuilbroed is verboden. Met een vaccin hopen de Amerikanen bijen nu minder gevoelig te maken voor de ziekte.