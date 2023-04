Voor het eerst geen oversterfte meer in EU

Voor het eerst sinds februari 2020 is er in de EU geen sprake meer van oversterfte. Drie jaar na de pandemie daalde de indicator volgens statistiekbureau Eurostat in februari 2023 met twee procent. Daarmee is de sterfte nu onder het basisniveau, dat is het gemiddelde aantal sterfgevallen in de periode 2016 tot en met 2019.

De oversterfte in de EU was een jaar geleden nog plus acht procent (39 000 extra sterfgevallen) en plus zes procent (26 000 extra gevallen) in februari 2021. In februari 2020, dus kort voor het uitbreken van Corona, was de sterfte nog min drie procent. De ergste maand tijdens de pandemie was november 2020, toen 40 procent meer mensen dan normaal stierven. In januari 2023 zette er een aanzienlijke daling in volgens Eurostat.

Overigens is de daling niet in heel Europa te zien. Griekenland en Cyprus vertonen nog altijd een aanzienlijk hoger aantal sterfgevallen, van plus 12 procent. Ook Nederland, Frankrijk, Malta, Italiƫ, Ierland en Oostenrijk hebben allemaal nog een iets hoger aantal sterftes dan voor Corona. De rest van de landen vertoont een daling, in sommige gevallen drastisch.