Voor het eerst DNA Pompeii-slachtoffer ontrafeld

Onderzoekers van de Universiteit van Salento in Italië zijn er in geslaagd het volledige genoom te ontcijferen van een inwoner van de antieke stad Pompeii. De man in kwestie stierf tijdens de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in 79 na Christus.

Uit de analyse van het genoom van de man blijkt dat hij mogelijk tuberculose had en verwant was met mensen op Sardinië. Van de man waren delen van het rotsbeen perfect bewaard gebleven in de hete vulkanische as, een bot binnenin de schedel. Daarin zat DNA dat toebehoorde aan een man tussen 35 en 40 jaar.

Het genoom van de man is volledig in kaart gebracht en vergeleken met erfelijke informatie van 1030 oude West-Euraziatische individuen. Daaruit concluderen de onderzoekers dat de inwoners van Pompeii veel overeenkomsten vertoonden met de bewoners van Midden-Italië en andere volkeren die in het centrum van het Italiaanse schiereiland woonden tijdens de Romeinse keizertijd.

Tegelijkertijd zagen de wetenschappers typische genenclusters in de man van gemeenschappen van het eiland Sardinië. Misschien kwam een van zijn grootouders daar vandaan. Ook vonden de onderzoekers DNA-sequenties van mycobacteriën, waarvan algemeen wordt aangenomen dat zij tuberculose of lepra veroorzaken. Ook waren de wervels van de man aangetast, nog een aanwijzing dat de man tuberculose kan hebben gehad voor zijn dood.