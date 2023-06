‘Vliegende bollen bijna dagelijks verschijnsel’

Vrijwel op dagelijkse basis komen er meldingen binnen van mensen die ergens ter wereld kleine metalen vliegende bollen zien. Dat zegt Dr Sean Kirkpatrick, directeur van het All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO). Dat is het bureau van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat ongeïdentificeerde objecten onderzoekt.

‘We zien ze over de hele wereld en we zien ze zeer interessante manoeuvres maken’, zei hij tijdens een conferentie (foto boven). De beroemdste bol is gefilmd boven Fallujah in Irak, boven een Amerikaans leverkamp.

‘Hoewel we het bestuderen, heb ik verder geen gegevens. Het zal tijd kosten om tot een conclusie te komen, totdat we gegevens met een hogere resolutie kunnen krijgen over soortgelijke objecten, waar we dan een grotere analyse op kunnen uitvoeren.’

De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren het systeem opgezet voor het rapporteren van UAP’s, de term UFO is uit. Via dat systeem ontvangt het Pentagon nu tot honderd meldingen per maand. Slechts een fractie kunnen ze niet verklaren. En dat heeft meestal meer te maken met een gebrek aan gegevens dan met vreemd gedrag, voegde Kirkpatrick eraan toe.

Op dezelfde conferentie vertelde Nasa geen bewijs te zien dat buitenaardse wezens de bollen maken. Een vertegenwoordiger van de organisatie vroeg het publiek ook om op te houden met online bedreigingen van UAP-onderzoekers. Die krijgen vaak nogal wat doodswensen naar aanleiding van dit soort conferenties. omdat mensen denken dat ze iets achterhouden.