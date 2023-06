Vlees of vega: voor hardlopers maakt het geen verschil

Wie een halve of hele marathon gaat lopen, heeft weinig baat bij het aanpassen van het dieet. Zelfs vegetarisch eten, of juist veel vlees, zorgt niet voor betere prestaties. Alle andere zaken in het leven daarentegen wel.

Dat blijkt uit een grote studie, uitgevoerd in heel Europa, door de Universität Innsbruck uit Oostenrijk. Ze volgden 2864 hardlopers, zowel professioneel als amateur, gedurende een jaar en hielden nauwkeurig bij wat ze aten. Deze mensen liepen competitief tien kilometer, een halve of hele marathon of ultramarathons.

Daarnaast keken de onderzoekers naar de tijden van deze mensen op hun hardloopafstanden. Carnivoor of veganistisch, het maakte niets uit. De onderzoekers zagen een heel licht voordeel voor mensen die weinig vlees en veel groenten aten, boven vegetariërs en liefhebbers van grote lappen biefstuk, maar dat was statistisch niet genoeg om het toe te kunnen schrijven aan hun dieet.

Wat maakte wel verschil? Trainingsminuten, vetpercentage, hart en bloedsomloop, het type training en andere zaken die met conditie te maken hebben. Wie goed wil lopen, moet trainen, trainen, trainen. En eten wat hij wil.