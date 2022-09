Viraal beeld van ‘krokodilleninvasie’

Afgelopen week plaatste een gebruiker een video op Twitter van wat een ‘krokodilleninvasie’ van een populair ’toeristenstrand’ in Brazilië heette te zijn. De plaatselijke bevolking zou massaal zijn gevlucht vanwege de dreiging. Bovendien vroeg de Twitteraar zich af, waarom deden de dieren dit, een dreigende ‘vulkaanuitbarsting’? De video ging viraal.

Even afgezien van het feit dat Brazilië geen actieve vulkanen heeft, de rest van de video is ook onnodig opgeklopt, hebben wetenschappers inmiddels bevestigd. Ten eerste zijn het geen krokodillen, maar kaaimannen. Bovendien gaat het niet om een strand voor toeristen, maar om een rivieroever in het Pantanal gebied, in het binnenland van Brazilië.

Maar het meest opmerkelijk is dat het geen uitzonderlijke situatie is. Op de oevers van de rivieren in dat gebied rusten kaaimannen wel vaker uit. Ze warmen er op en wellicht paren ze er ook met elkaar. Van panikerende plaatselijke mensen is in ieder geval geen sprake. Dit is echt nieuws uit Brazilië.