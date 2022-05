Via Apple Pay geef je meer uit

Je ziet het steeds meer mensen doen: even hun mobieltje bij het pinapparaat houden. Bliep, en je hebt betaald. Anderen hoeven zelfs dat niet meer te doen, ze draaien hun pols en hun iWatch doet de transactie. Maar een nieuwe studie ontdekte iets interessants aan die manier van betalen: je geeft meer uit.

De University of Puget Sound deed onderzoek onder 21.457 volwassen Amerikanen. Daarvan gebruikte 37 procent een mobiel betalingssysteem, hoofdzakelijk van Apple en Samsung. Via een mobieltje of horloge betalen gaf mensen een 34 procent hogere kans om meer uit te geven dan ze van plan waren, bleek uit het onderzoek.

Bovendien hadden de mobiele betalers een 31 procent hogere kans om financiƫle problemen te hebben, zoals moeite om rekeningen te betalen. Dat is een direct gevolg van hun heftige spenderen via het mobieltje. De onderzoekers zagen onder deze groep ook een belabberde financiƫle discipline.

De grote vraag is waarom. De onderzoekers vonden geen goed antwoord daarop binnen de groep mensen die ze ondervroegen. Maar ze denken dat het ligt aan het gemak waarmee je betaalt. Zelfs als je via een pasje geld overmaakt, moet je handelingen verrichten. Je portemonnee tevoorschijn halen, pasje eruit nemen, op het pinapparaat leggen.

Mensen die via hun mobieltje betalen, zijn waarschijnlijk al de hele dag bezig met het apparaat. Betalen gebeurt bijna zonder dat ze erbij nadenken, schrijven de onderzoekers in vakblad Computers in Human Behaviour.