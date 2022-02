Verpleegster zegt dat Viagra haar van corona heeft gered

Het klinkt haast ongelooflijk. Een verpleegster in Engeland zegt dat ze van corona is genezen door Viagra. Inderdaad, het beroemde medicijn tegen erectie-stoornissen.

De verpleegster kreeg zware ademhalingsproblemen nadat ze besmet was geraakt. Haar conditie was zo slecht dat ze naar de intensive care moest. Daar werd de vrouw kunstmatig in coma gehouden. Ten einde raad hebben de artsen het blauwe pilletje geprobeerd. Daarna ontwaakte Monica uit haar coma. De verpleegster mocht op Kerstavond naar huis. Ze was volgens berichten volledig gevaccineerd.

De vrouw zegt dat Viagra haar leven heeft gered. Na 48 uur reageerden haar longen op het medicijn.

Volgens een arts kan Viagra de bloedtoevoer naar de longen verbeteren. Er is onderzoek gedaan in Chili. Toen bleek dat de Viagra-groep korter in het ziekenhuis verbleef, dan de groep die een placebo nam.

De berichten klinken inderdaad hoopvol. Maar zeggen dat Viagara niet zomaar een tovermiddel is. Er is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

Bovendien heeft Viagra aanzienlijke bijwerkingen. Zoals duizeligheid en verminderd gezichtsvermogen. Daarnaast kan het mogelijk problemen opleveren voor mensen met een hartaandoening.

Artsen waarschuwen dat Viagra geen vervanging is voor het dragen van mondkapjes en vaccinaties.