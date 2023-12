Veganistisch dieet kan je levensjaren opleveren

Uit een studie met 44 eeneiige tweelingen blijkt dat een veganistisch dieet de cardiovasculaire gezondheid in slechts acht weken verbeterde. Het was al bekend dat minder vlees de cardiovasculaire gezondheid verbetert, maar dieetstudies worden vaak belemmerd door dingen zoals opvoeding, levensstijlkeuzes en genetische variaties van proefpersonen. Maar omdat de tweelingen in deze test van Stanford Medicine in dezelfde huishoudens opgroeiden en jarenlang vergelijkbare levensstijlen hebben, waren ze ideaal voor deze test.

Daaruit blijkt dat een veganistisch dieet gezonder is dan het conventionele omnivore dieet. Het kan een mens extra levensjaren opleveren en een betere gezondheid op latere leeftijd.

De deelnemers waren gezond, zonder hart- en vaatziekten en dus allemaal tweeling. Eentje at een veganistisch, de ander een omnivoor dieet. Beide diëten waren gezond, vol met groenten, peulvruchten, fruit en volle granen en zonder suikers en geraffineerde zetmeel. Het veganistische dieet was volledig plantaardig en bevatte geen vlees of dierlijke producten zoals eieren of melk. Het omnivore dieet bevatte kip, vis, eieren, kaas, zuivel en ander dierlijk voedsel.

De auteurs vonden de meeste verbetering tijdens de eerste vier weken van de dieetverandering. De deelnemers met een veganistisch dieet zagen hun cholesterol dalen, ze vielen iets af en ze produceerden minder stoffen die duiden op ontstekingen in het lichaam. Omdat de deelnemers al gezond waren, waren het kleine verbeteringen, maar voor mensen met een slechte gezondheid kan een verbetering van dieet grote verschillen maken, denken de onderzoekers.