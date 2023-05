Van zoetjes word je dik

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt af om voor gewichtsbeheersing te vertrouwen op zoetstoffen. Studies hebben aangetoond dat zoetstoffen op korte termijn kunnen helpen om gewicht te verliezen. Maar langdurig gebruik verhoogt juist het risico op gewichtstoename en obesitas, aldus de WHO. Los daarvan beveelt de WHO ook aan de suikerconsumptie te verminderen.

Deskundigen van de WHO hebben talrijke studies over het gebruik van suikervrije zoetstoffen geanalyseerd. Bij volwassenen tonen die bij langdurige consumptie een verhoogd risico op onder meer diabetes type 2 en hart- en vaatziekten aan. Er zijn minder studies over kinderen. In het algemeen is er ook weinig bewijs dat de consumptie van zoete dranken met suikervrije zoetstoffen bijdraagt tot vetvermindering. Twee studies hebben wel aangetoond dat lightdranken suiker cariës verminderen.

Miljarden mensen hebben overgewicht en obesitas, schrijft de WHO. Rond twee miljard volwassenen wereldwijd hebben overgewicht, waarvan meer dan 600 miljoen ernstig overgewicht. Ook hebben al 38 miljoen kinderen onder de vijf jaar overgewicht. Dat levert vier miljoen doden per jaar op, wereldwijd.