Valentijnsdag: zo scoor jij op dating apps

Op Valentijnsdag is het altijd extra druk op de bekende datingapps. Zoals Tinder en Bumble. Want wie weet schiet Cupido raak op deze speciale dag. Hier zijn handige tips, als je een match hebt.

Lees eerst het profiel voordat je hem of haar een like geeft. Het is beter als je eerste bericht meer is dan alleen “hoi” of een standaard compliment. Laat zien dat je interesse hebt door vragen te stellen over het profiel en/of de profielfoto’s.

Maak meteen duidelijk wat je wilt. Bijvoorbeeld een relatie, vriendschap of vluchtig contact. Niemand wil lang chatten met een potentiƫle geliefde om er dan achter te komen dat je niet hetzelfde wilt.

Vat een stilte of afwijzing niet persoonlijk op. Bijvoorbeeld ghosting, als je chatpartner zomaar stopt met het sturen van berichten. Of als ze niet reageren na jouw eerste berichtje. Uit onderzoekt blijkt dat vrouwen veel meer berichten ontvangen dan mannen. De mailbox van dames kan overvol zitten. En: ze besteden meer tijd om hun mogelijke lover te screenen. Dus hou er rekening mee dat een match niet altijd leidt tot een leuke chat.

Succes en Happy Valentine’s Day!