Vakantievluchten koning kosten ruim 5 ton

In 2022 heeft de koning voor 510.000 euro aan privé-vluchten gemaakt, zo blijkt op Verantwoordingsdag.

Willem-Alexander en zijn gezin (prinses Beatrix mag ook gebruik maken van het regeringsvliegtuig) vlogen voor 80.000 euro in de PH-GOV. Dat is relatief weinig, want er was 448.000 euro begroot. Bestemmingen waren o.a. Spanje, Italië en natuurlijk Griekenland, waar de koninklijke vakantievilla staat. Het gaat om ongeveer 15 koninklijke vlieguren met de Boeing 737 BBJ, een luxe versie van een “gewone” 737. De koning vliegt vaak zelf naar zijn vakantiebestemming, als co-piloot.

De koning vloog voor 35.000 euro in de oude Gulfstream van de Koninklijke Luchtmacht.

Voor de koning zijn ook helikopters ingehuurd, voor een bedrag van 25.000 euro.

De grootste post is “inhuur civiele luchtvaartuigen”. Het gaat om 370.000 euro. Dat zijn privéjets, maar ook tickets in de business class van KLM. Bijvoorbeeld voor de lange kerstvakantie in Argentinië.

De regering had 880.000 euro gereserveerd voor de privé-vluchten van de koning. Het verschil met de werkelijke kosten (510.000 euro) is 370.000 euro.