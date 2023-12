Vaccin voor huidkanker in 2025 op de markt

Er komt een effectieve behandeling voor kwaadaardige huidkanker. Een vaccin dat de meest kwaadaardige vorm van huidkanker bestrijdt, zou in 2025 op de markt moeten komen. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Moderna heeft dat aangekondigd. Daarvoor is wel versnelde goedkeuring van medicijnwaakhonden in de VS en Europa nodig.

Het vaccin van Moderna werkt tegen kwaadaardige melanomen, de meest kwaadaardige vorm van huidkanker, zeggen ze zelf. Het is gebaseerd op mRNA-technologie, die ook werd gebruikt in de Coronavirusvaccins van Moderna en Pfizer. Deze technologie belooft meer doorbraken in de komende jaren.

Dit nieuwe kankervaccin is niet gericht tegen een ziekteverwekker zoals een virus, maar tegen de kankercellen die afkomstig zijn uit het eigen lichaam. Volgens het bedrijf is het vooral geschikt voor patiënten die al huidkanker hebben en bij wie kwaadaardige melanomen zijn verwijderd. Het vaccin moet ervoor zorgen dat de kanker niet terugkeert.

In een klinisch onderzoek hebben 157 proefpersonen met een melanoom het vaccin toegediend gekregen. Het risico op terugkeer van de kanker of overlijden van patiënten werd met 49 procent verminderd in vergelijking met een reguliere behandeling, zegt Moderna. In een eerder onderzoek was het risico op een terugval en overlijden 44 procent.