Ultrarijken houden graag lang weekend

Wat zijn de eigenschappen van zeer succesvolle mensen? In de lijstjes die op internet en in boeken circuleren komt ‘hard werken’ 99 van de honderd keer voor. Maar recente cijfers laten een heel ander beeld zien. De ultrarijken vieren graag vrijdagochtend al weekend.

Dat blijkt uit cijfers van PrivateFly, een bedrijf dat bemiddelt bij de verhuur van privÊvliegtuigen. Hun drukste tijd is vrijdag rond 11 uur. Op dat tijdstip stijgen in Europa gemiddeld 525 private jets op. De gemiddelde vliegduur is twee tot drie uur. Meestal wordt er naar het zuiden gevlogen.

Dat is te lezen in een rapport over de maanden april tot en met juni van dit jaar. Volgens het onderzoekje is 11 uur een favoriete tijd om te vertrekken omdat een zakenman of -vrouw dan nog ’s ochtends kan werken en vlak na het opstijgen aan boord kan lunchen. Na de middag landt het vliegtuig nabij het vakantiehuis aan de Middellandse Zee en kan de lol beginnen.