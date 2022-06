Tyfus begint resistent te worden tegen antibiotica

Tyfus is al eeuwen een van de grote bedreigingen van de mensheid. Wetenschappers denken dat de ziekte al duizenden jaren bestaat, maar de afgelopen decennia heeft de mens zich met antibiotica tegen de aandoening van de ingewanden kunnen beschermen. Volgens nieuw onderzoek wordt de bacterie die buiktyfus veroorzaakt (foto) echter verregaand resistent tegen geneesmiddelen.

Op dit moment zijn antibiotica de enige manier om tyfus, die wordt veroorzaakt door de bacterie Salmonella enterica serovar Typhi, doeltreffend te behandelen. In de afgelopen drie decennia is de resistentie van de bacterie tegen orale antibiotica echter gegroeid. De meest resistente variant verspreidt zich momenteel rap.

Onderzoek in onder andere India toont aan dat de bacterie zich steeds minder aantrekt van antibiotica. Zelfs de nieuwste versies van bekende geneesmiddelen zijn binnen korte tijd nutteloos tegen tyfus.

Tyfus komt nog altijd het meest voor in Zuidoost Azië en Afrika, maar onderzoekers, onder andere van Stanford Universiteit, zien ook steeds vaker gevallen in De VS en Europa, zo schrijven ze in The Lancet Microbe. Ze roepen op om op grote schaal te vaccineren tegen tyfus. Dat werkt goed en mensen zijn dan niet meer afhankelijk van antibiotica. Maar een prik beschermt slechts drie jaar.