Terminator komt dichterbij: robot krijgt zelfhelende huid

De SF-film Terminator blijkt voorspellende gaven te hebben. Veel van de technieken die daarin voorkomen, worden momenteel uitgevonden. Nu weer een zelfhelende huid voor robots.

Zwitserse onderzoekers hebben met een 3D-printer huid weten te printen voor een robot die zichzelf kan herstellen na beschadiging. Zij presenteerden het proces in het gerenommeerde tijdschrift Nature Materials.

Levende materialen zoals dierlijke botten, de menselijke huid of plantenstengels kunnen zichzelf genezen en regenereren. Een team van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie Z├╝rich (ETHZ) maakte gebruik van deze eigenschap.

Daartoe gebruikten de wetenschappers een printer om een driedimensionaal raster af te drukken van een hydrogel geladen met een schimmel genaamd Gesteelde lakzwam. Net als schimmels op voedsel koloniseerden de wortels het 3D geprinte rooster.

Zo ontstond in ongeveer twintig dagen een huid die robuust is en het vermogen heeft zichzelf te regenereren. Als je er een sneetje in maakt, groeit het dankzij de schimmels weer dicht. Want dat kan deze schimmel in de natuur ook. Het gebruikt deze eigenschap normaal om in holletjes van verschillende afmetingen en vormen te kunnen groeien.

De huid kan tegen beschadiging en mag nat worden. Het is daarmee geschikt voor robots die op onherbergzame plekken werken, als diep onder de aarde en in de ruimte.