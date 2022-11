Televisiemakers vinden deel Space Shuttle Challenger

De makers van een televisieproductie hebben voor de kust van de Amerikaanse staat Florida resten van het ruimteveer Challenger gevonden. De mensen van History Channel waren op zoek naar een vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in zee is gestort bij de Bermuda Eilanden. Maar in plaats vonden ze een deel van het wrak van de Challenger die in 1986 explodeerde, kort na de start.

NASA heeft inmiddels bevestigd dat het om een deel van de Space Shuttle gaat. Duikers vonden het stuk metaal op de zeebodem en dachten al snel dat het van NASA kon zijn. Ze namen contact op met het ruimteagentschap, dat de zaak heeft onderzocht.

Op 28 januari 1986 brak het ruimteveer Challenger 73 seconden na de vlucht uit elkaar, waarbij alle zeven bemanningsleden aan boord omkwamen. Het ruimtevaartuig explodeerde vlak voor de middag boven de Atlantische Oceaan. Het was het eerste dodelijke ongeluk waarbij een Amerikaans ruimtevaartuig tijdens de vlucht betrokken was.

Direct na het ongeluk werden al grote stukken van de Challenger gevonden, waaronder de cockpit met daarin de dode bemanning. Maar delen zonken al snel naar de bodem en werden nooit gevonden, tot nu.