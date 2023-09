Teken van leven op andere planeet

Mogelijk heeft Nasa’s James Webb ruimtetelescoop (JWST) aanwijzingen gevonden voor leven op een verre planeet. De telescoop heeft een molecuul ontdekt, dimethylsulfide (DMS), dat op aarde alleen wordt gemaakt door levende organismes.

De onderzoekers benadrukken dat de detectie van de planeet op 120 lichtjaar afstand ‘niet robuust’ is en dat meer informatie nodig is om de aanwezigheid ervan te bevestigen. Wel hebben onderzoekers zeker methaan en kooldioxide in de atmosfeer van de planeet gevonden. Stoffen die duiden op water, een andere voorwaarde voor leven.

De onderzoeksleider, professor Nikku Madhusudhan van de Universiteit van Cambridge, vertelde BBC News dat zijn hele team was geschokt toen hij de resultaten zag. Professor Madhusudhan beschreef de resultaten als voorlopig en zei dat er meer gegevens nodig zijn om te verifiëren dat DMS aanwezig was. Over een jaar worden deze resultaten verwacht.

Astronomen ontdekten voor het eerst mogelijk DMS op een planeet die rond een verre ster draait (afbeelding). Maar dergelijke ontdekkingen zijn vaker gedaan en bij nader onderzoek toch niet aanwezig gebleken. Vandaar de grote zorg om het onderzoek nog eens goed over te doen.

Het licht dat door de dampkring van een verre planeet valt, kan door JWST worden geanalyseerd. Dat licht heeft de chemische signatuur van de moleculen in de atmosfeer. Zo kunnen sterrenkundigen zelf op enorme afstand moleculen ontdekken.