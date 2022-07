Te veel zout? Eet een banaan

We eten te zout. We weten het en toch blijven we ermee doorgaan. Dat is onder andere slecht voor hart en bloedvaten. Maar er is een eenvoudige manier om wat tegen die schadelijke gevolgen te doen, blijkt uit Nederlands onderzoek.

Eet meer bananen. Die hebben ook meer medische toepassingen.

Dat zeggen onderzoekers van het Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Ze publiceren in het European Heart Journal een studie onder bijna 25.000 mensen waaruit blijkt dat kalium een te hoge inname van natrium – zout – neutraliseert.

Van deze mensen is drie jaar lang de bloeddruk gemeten en het dieet nauwgezet bijgehouden. Wat blijkt? Mensen die te veel zout eten (bijna iedereen in de westerse wereld) heffen dat op als ze ook veel kalium binnen krijgen. Dat zit onder andere in aardappelen, groenten, fruit, cacao, noten en dus ook bananen. Het enige probleem is dat die winderigheid kunnen veroorzaken.

Vooral vrouwen hebben er baat bij, zagen de onderzoekers.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt voor volwassenen een dagelijkse minimuminname aan van 3,5 gram kalium en minder dan twee gram natrium, wat overeenkomt met minder dan vijf gram zout.