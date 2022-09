Te openen in 2085: elizabeth schreef geheime brief

Meer dan 30 jaar geleden schreef koningin Elizabeth II een brief aan de bevolking van Sydney. Ongeopend ligt het verborgen in een kluis in het Queen Victoria Building in die stad. Het enige dat te zien is, zijn de instructies van de koningin op de envelop over wanneer de brief moet worden geopend.

Volgens Australische media ligt de handgeschreven brief van wijlen de koningin al 36 jaar in een glazen kast in een afgesloten gedeelte van de koepel van het gebouw. De koningin schreef de geheime boodschap in november 1985 ter gelegenheid van de restauratie van het voormalige marktplein voor het gebouw, dat nu een winkelcentrum van vijf verdiepingen is.

Zelfs de persoonlijke staf van de vorstin is niet op de hoogte van de inhoud van de mysterieuze brief. Het enige bericht dat leesbaar is: ‘Gegroet. Wilt u deze enveloppe openen op een door u te bepalen datum in het jaar 2085 en mijn boodschap overbrengen aan de burgers van Sydney’. De brief is geadresseerd aan de Right and Honourable Lord Mayor of Sydney, Australia en ondertekend door de koningin.

Het is zeer de vraag of Australiƫ dan nog valt onder de Britse monarchie. In het land gaan al jaren stemmen op om de Windsors aan de dijk te zetten en door te gaan als republiek.