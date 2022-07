Supervulkaan bedreigt Nieuw-Zeeland

Supervulkanen zijn zeldzaam. Ze barsten zo weinig uit op volle kracht, dat het in de geschiedenis van de mensheid nog niet is voorgekomen. Maar als ze gaan, kunnen ze hele landen en zelfs continenten vernietigen, zo krachtig zijn ze. Er is eentje die de laatste tijd behoorlijk actief begint te worden.

Dat is de Taupo in Nieuw-Zeeland. Je zou het overigens niet herkennen als een vulkaan, want het ziet er uit als een meer (foto). Een prachtig meer zelf, met diepblauw water. Dat is typisch voor supervulkanen, dat ze lijken op een gewone waterpartij. Maar in het laatste nummer van het New Zealand Journal of Geology and Geophysics staat een onderzoek dat een ander licht werpt op dit watertje.

Seismologen van de Victoria University of Wellington houden de vulkaan in de gaten en merken dat de laatste jaren de bodem van het vulkanische meer 16 centimeter omhoog is gekomen. Dat hoeft niets te betekenen, maar het kan ook een indicatie zijn dat de vulkaan actiever aan het worden is. Het wil in ieder geval zeggen dat zeer hete magma dichter bij het oppervlak aan het komen is.

De onderzoekers denken dat de supervulkaan gaat uitbarsten. Dat kan nog duizenden jaren duren, of op relatief korte termijn gebeuren. Wanneer, is niet goed te voorspellen. Maar dat Nieuw-Zeeland moet gaan nadenken over zo’n gebeurtenis, lijkt verstandig. Dat geldt overigens voor meer plekken.