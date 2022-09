Supersonische zoon van Concorde moet knokken

De baas van Boom Supersonic weet het zeker. Er is vraag naar honderden, zelfs duizenden van zijn supersonische toestellen. Maar de critici roeren zich al. Is die rappe kist wel realistisch?

Boom moet nu al knokken voor zijn bestaan. Het bedrijf is bezig met een media-offensief om tegenstanders de mond snoeren.

Supersonisch vliegen in cijfers: 1,7 keer zo snel als het geluid, vier motoren en 65 tot 80 passagiers.

Er zijn wereldwijd al zeshonderd vliegroutes waar de Ouverture geschikt voor is. Voordeel: de vliegtijd halveert. Van New York naar Londen in 3,5 uur, in plaats van 6,5 uur. Net zoals de legendarische Concorde, die 20 jaar voor het laatst vloog.

Het nieuwe snelheidsmonster bestaat nog niet, alleen op de tekentafel. Dat er nog geen fabrikant voor de motor gevonden is, voedt de twijfels in de luchtvaart-industrie. Of de “zoon van de Concorde” wel echt gaat vliegen.

De chef van Boom roept dat hij binnen enkele maanden nieuws heeft over de motor. Maar hij kan niet zeggen of er al een fabrikant is gevonden.

Analisten zijn bezorgd door de hoge brandstofkosten van de Ouverture. Geen zorgen, denken twee grote Amerikaanse airlines. Zij hebben de Ouverture al besteld.

Het is de bedoeling dat de eerste vlucht plaats vindt in 2029.