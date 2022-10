Supercomputer: Stille Oceaan verdwijnt

Bezoek hem nu het nog kan. De Stille Oceaan is aan het verdwijnen, het Amerikaanse, Aziatische en Australische continent drijven naar elkaar toe. Het goede nieuws: het duurt nog 300 miljoen jaar voor het zover is. Geologen hebben een supercomputer laten rekenen op basis van huidige trends en zien dat de dagen van ’s werelds grootste watermassa zijn geteld.

Onderzoekers van Curtin University in Australië zien dat de oceaan nu al steeds kleiner wordt. Dat gaat met centimeters per jaar, maar de beweging is onmiskenbaar. En zo te zien onstopbaar, er is geen aanwijzing dat de continenten weer van elkaar af zouden gaan drijven. De tektonische krachten die de beweging aandrijven, zullen juist sterker worden, denken zij.

Dat betekent ook dat we minder continenten zullen hebben. En in plaats daarvan één enorm supercontinent, dat de Australiërs alvast Amasia hebben genoemd. Ten oosten daarvan komt dan de grootste watermassa ter aarde te liggen, de Atlantische Oceaan. Maar daar kan zich nieuw land in vormen, bijvoorbeeld rond IJsland, dat nu al ieder jaar iets groter wordt.

Er is overigens helemaal niets nieuws onder de zon. In de twee miljard jaar die de aarde bestaat, drijven de continenten op een ritme van ongeveer 600 miljoen jaar naar elkaar toe en dan weer van elkaar af.