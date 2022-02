Succesvolle vrouwen faken het vaker

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, zei de overheid dertig jaar geleden. Vrouwen moesten zelfstandig zijn, ook op financieel gebied. Zodat ze niet afhankelijk hoefden te zijn van een man. Zit wel een nadeel aan, blijkt nu, tussen de lakens.

Amerikaans onderzoek onder 283 vrouwen toont aan dat vrouwen die meer verdienen dan hun man veel vaker een hoogtepunt faken. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat mannen over het algemeen slecht reageren op maatschappelijk succes van hun vrouw. Het maakt hun eigen gebrek aan status veel pijnlijker.

Uit dit onderzoek van de University of South Florida blijkt dat vrouwen die meer dan twee keer zoveel verdienen als hun man, aanvoelen dat er iets mis is. Om het broze ego van manlief te beschermen, doen ze dan maar alsof hij een beest in bed is. Ze faken veel vaker een hoogtepunt.

In het vakblad Social Psychological and Personality Science schrijven de onderzoekers dat deze vrouwen ‘prioriteit geven aan wat ze denken dat hun man nodig heeft’. Een cadeautje om de scheve verhoudingen recht te trekken, zou je kunnen zeggen. Maar eerlijk is het natuurlijk niet.

Volgens dit onderzoek bereiken alle vrouwen 64 procent van de tijd een hoogtepunt met hun man; 18 procent doet wel eens alsof. Onder vrouwen die veel meer verdienen was dat bijna 40 procent.