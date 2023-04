Studie: vrouwen sturen meer seksplaatjes

Als het gaat om het ongewenst sturen van seksueel getinte plaatjes, dan hebben we het vaak over dick pics. Mannen die een foto van hun geslacht naar een vrouw sturen, dat is de meerheid, toch? Maar een nieuwe studie zegt dat de realiteit vaak anders is. Het zijn juist vrouwen die aan cyber flashing doen.

Die opmerkelijke onthulling komt van de University of British Columbia in Canada. Ze ondervroegen mensen tussen 18 en 60 over hun ervaring met cyberflashing. Opmerkelijk is dat driekwart van de jongeren in het onderzoek aangaf wel eens een ongevraagd seksplaatje te hebben gehad van iemand van het andere geslacht.

En hadden mensen zelf wel eens ongevraagd een plaatje van hun geslacht gestuurd naar een ander? Zo’n 30 procent van de mannen gaf aan het wel eens te hebben gedaan; maar 46 procent van de vrouwen moest ook bekennen de camera wel eens op het eigen geslacht te hebben gericht om daarna op send te drukken. Hetero’s deden het aanmerkelijk vaker dan homo’s en lesbiĆ«nnes.

Waarom deden mensen dit? Vooral de vrouwen gaven aan om op die manier een partner te willen vinden. Ze verwachten geen negatieve reactie te krijgen op het plaatje. Een andere reden is dat de zender hoopt dat de ontvanger een soortgelijk plaatje terugstuurt. Volgens de onderzoekers waren de mensen die dit gedrag vertoonden vaker narcistisch en psychopathisch.