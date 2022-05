Studie: long Covid komt door virusresten

Long Covid wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van virusresten. Dat is de conclusie van een klinische studie bij chronische patiënten door het universitair ziekenhuis van Innsbruck in Oostenrijk. Deze resten zijn niet meer in staat om iemand erg ziek te maken, maar ze belasten het lichaam genoeg om vervelende symptomen als gevolg te hebben.

Mensen met long Covid hebben vooral last van vermoeidheid, maar ook van kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid en nog een hele waslijst aan andere klachten.

Voor de studie onderzochten wetenschappers 46 patiënten met chronische darmziekten. Vijfenzestig procent van de patiënten bij wie virusresiduen in de darm waren vastgesteld, vertoonden symptomen van Long Covid, zoals vermoeidheid en uitputting. Waar de onderzoekers geen virusresten vonden, waren er ook geen Long Covid symptomen.

Rond de 90 procent van de onderzochte mensen was jong en had een milde Coronaziekte doorgemaakt. Hieruit blijkt dat vooral mensen zonder een ernstig verloop van de ziekte long Covid ontwikkelen, schrijven de Oostenrijkers in het vakblad Gastroenterology. Bij 70 procent van de patiënten vonden de wetenschappers gemiddeld 7,3 maanden na Corona nog virusbestanddelen of virusresten in het dunne- of dikke-darmslijmvlies. Bij meer dan 50 procent nog steeds het viruseiwit.

Hoe meer virusresten patiënten in zich droegen, hoe minder antilichamen ze hadden aangemaakt, bleek ook uit deze test. Sommige mensen hebben blijkbaar problemen om de restjes van het virus goed op te ruimen.