Studie: anti-vaxxers vaak mishandeld als kind

Waarom zijn sommige mensen zo fel gekant tegen vaccinaties? Dergelijke overtuigingen komen vaker voor bij mensen die misbruik of verwaarlozing hebben meegemaakt tijdens hun kindertijd, zo heeft een nieuwe studie uitgewezen.

De in het tijdschrift PNAS Nexus gepubliceerde studie trachtte te begrijpen waarom sommige mensen ‘zo hartstochtelijk en vaak boos’ zijn tegen Covid-19-vaccins. Het is gebaseerd op een cohortstudie die vijf decennia bestrijkt en zich uitstrekt van de kindertijd tot halverwege de levensloop.

Onderzoekers van Duke University in de VS analyseerden deze database, de Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, die duizend mensen heeft gevolgd die in 1972 en 1973 in Nieuw-Zeeland zijn geboren. Deze studie heeft meerdere sociale, psychologische en gezondheidsfactoren in het leven van elk van de deelnemers gemeten.

Midden in 2021 zochten de onderzoekers deze mensen weer op. Iets meer dan achthonderd mensen deden opnieuw mee. Driekwart zei dat ze zich zeker zouden laten vaccineren tegen Corona. Iets meer dan honderd was faliekant tegen. Deze groep bleek volgens de database disproportioneel vaak mishandeld, alleen gelaten of voedsel ontzegd als kind.

De correlatie was zo sterk, dat de onderzoekers van Duke het als oorzaak van veel anti-vaccinatie gevoelens durven aanwijzen. De psychologen van Duke onderzochten deze mensen verder en ontdekten dat ze gevoeliger waren voor stress en daar sterker op reageerden dan anderen. Ook hechten ze meer aan persoonlijke vrijheid dan gemeenschappelijk welzijn.