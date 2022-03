Studie: aantal Corona-doden wereldwijd sterk onderschat

Corona is nog dodelijker geweest dan eerst is aangenomen. Vooral in het begin van de pandemie, toen er nog geen vaccins en medicijnen waren, zijn veel meer mensen door de ziekte omgekomen. Dat zegt een grote groep internationale wetenschappers na een wereldwijde studie. Ze hebben gekeken naar de oversterfte ten opzichte van vorige jaren, in plaats naar ziekenhuisdata.

Zo zijn in Nederland officieel 21.600 Corona-doden geregistreerd. Maar op basis van de oversterfte (het aantal mensen dat meer dan gemiddeld sterft) zouden het er 45.500 moeten zijn, zo concludeert de studie. Die is gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad The Lancet.

Maar in andere landen is de discrepantie nog veel groter. Vooral Rusland, de VS en sommige landen in Zuid-Amerika onderschatten het aantal doden soms wel met 400 procent. Als beste komen Australië en Nieuw-Zeeland uit de studie, waar van onderschatting geen sprake is. Ook China heeft het aantal doden redelijk goed ingeschat.

In totaal hebben de onderzoekers 191 landen tegen het licht gehouden. Ze vergeleken de sterfte van de afgelopen twaalf jaar met de afgelopen twee jaar. In alle landen gingen de sterftecijfers flink omhoog. De meeste extra doden vielen direct door Corona, maar de onderzoekers denken dat een deel ook komt door uitgestelde behandelingen, zelfmoord en andere indirecte gevolgen.