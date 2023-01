Stortvloed aan UFO-meldingen

De Amerikaanse overheid heeft sinds 2021 meer dan vijfhonderd meldingen van UFO’s ontvangen. Honderden daarvan kan de overheid niet verklaren. Volgens een rapport van de Director of National Intelligence (DNI) is dat een stijging van bijna 100 procent ten opzichte van eerdere jaren. Daarnaast zijn nog eens 119 meldingen gevonden die verstopt zaten in oude dossiers van de afgelopen zeventien jaar.

Sommige meldingen zijn snel op te lossen. Van de 366 nieuwe meldingen bleken zesentwintig achteraf drones. In 163 gevallen zagen mensen ballonnen aan voor vliegende schotels en zes van de objecten waren vogels, het weer of vallend puin. Ongeveer 171 waarnemingen waren zo vaag dat het niet mogelijk was om te identificeren waar het om ging.

Maar het gaat natuurlijk om de rest, de niet-verklaarbare UFO’s. ‘Sommige daarvan lijken ongewone vluchtkenmerken of prestaties te hebben vertoond en moeten verder worden geanalyseerd’, schrijft de Director in een jaarlijks rapport. Veel van de nieuwe meldingen zijn gedaan door piloten van de Amerikaanse marine en luchtmacht. Die kunnen een weerballon onderscheiden van een zwerm vogels. Daarom neemt de Amerikaanse overheid die meldingen heel serieus.

‘Hoewel er geen bewijs is van buitenaardse activiteit, vormen de waarnemingen toch een bedreiging’, hebben de Amerikanen afgelopen jaar al laten weten. Volgens het huidige rapport zijn de Amerikaanse inlichtingendiensten en Nasa bezorgd dat de objecten onbekende spionagevoertuigen van andere landen zijn. Allemaal?