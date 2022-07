Steden kennen ‘hitte hotspots’ waar het zo warm is als woestijn

De donkerrode gebieden op dit warmtebeeld van Parijs zijn heel bijzonder. Ze markeren zones in de Franse hoofdstad waar het op 18 juni 48 graden werd. Een instrument in het internationale ruimtestation ISS toont voor het eerst op straatniveau waar de hotspots van hittestress zich bevinden. Op dat moment beleefden veel regio’s op het noordelijk halfrond een ernstige hittegolf.

De klimaatverandering doet niet alleen de gemiddelde temperaturen steeds meer stijgen, ook extremen zoals hevige regenval, droogte en hittegolven komen steeds vaker voor. Er is nauwelijks nog een regio op onze planeet die van deze extremen gespaard blijft.

In juni 2022 werden grote delen van Europa, de VS en Azië getroffen door hevige hitte. In veel Europese steden steeg de temperatuur meerdere dagen tot boven de 40 graden en ook ’s nachts koelde het nauwelijks af. Gemiddeld waren de temperaturen tijdens deze hittegolf tien graden hoger dan normaal voor deze tijd, maar er zijn uitschieters.

Vooral Parijs werd getroffen. In de Franse metropool warmden asfalt, gebouwen en andere oppervlakken in sommige wijken op tot meer dan 48 graden, zoals deze registratie laat zien. Het is duidelijk te zien dat dichtbebouwde, met beton bedekte stadswijken meer opwarmen dan groene gebieden zoals het Bois de Boulogne. De Seine kan ook worden gezien als een koele groene band in het midden van het verhitte stadslandschap.