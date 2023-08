Spotgoedkoop mobieltje? Nu kan het

Een van de redenen dat een iPhone of Samsung telefoon zo veel kost, is het materiaal dat erin zit. De meeste telefoons bevatten de metalen osmium en ruthenium, zeer schaarse en daardoor kostbare materialen. Ze komen maar op een paar plekken ter wereld voor, hoofdzakelijk in Rusland en Canada.

Maar onderzoekers van de Zwitserse universiteit van Basel hebben een chroomverbinding ontdekt die net zo goed werkt als deze twee metalen. Daartoe ‘verpakken’ ze chroom in een pakketje van stikstof, waterstof en koolstof. Dan heeft het dezelfde eigenschappen als osmium en ruthenium.

Die twee metalen zijn nodig om de elektriciteit heel nauwkeurig door je telefoon te geleiden. Vandaar dat de stoffen ook in bijvoorbeeld zonnepanelen zitten. Zo kan je schermpje oplichten zonder gelijk door te branden. Vandaar dat bijna alle telefoons deze stoffen bevatten.

Met de nieuwe chroomverbinding bereikten de Zwitsers hetzelfde effect voor een fractie van de prijs. Chroom komt bijvoorbeeld 20.000 keer meer voor op aarde dan osmium. Het betekent dat mobieltjes veel goedkoper kunnen worden, net als zonnepanelen. Het wachten is op een commerciële versie van de uitvinding.