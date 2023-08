Spookrijders: wie zijn die mensen?

Af en toe hoor je het op de radio: opgelet, er komt u een spookrijder tegemoet. Het woord voor iemand die de snelweg oprijdt tegen het verkeer in. Wat bij de meeste mensen vooral vragen oproept: wie doet zoiets? Een grote Duitse studie probeert nu antwoord te geven op die prangende vraag.

Het antwoord is: vooral 75-plussers. Een groot deel daar weer van vertoont de eerste tekenen van dementie, maar stapt desondanks in de auto.

Zij maken volgens de studie van het Duitse verzekeringsverbond 40 procent uit van de spookrijders. Dat is des te opmerkelijker, omdat zij de minste kilometers van alle bestuurders maken. Corrigeer je naar gereden kilometers, dan zijn dementen op de weg nog veel gevaarlijker, ontdekten de onderzoekers.

De meeste spookrijders corrigeren zichzelf binnen twee kilometer levensgevaarlijk weggedrag. Maar als het tot een ongeluk komt, is dat in de helft van alle gevallen dodelijk voor de spookrijder of een andere weggebruiker.

Alcohol speelt in een kleine 20 procent van de gevallen een rol. Maar dat percentage gaat al tijden naar beneden. Licht of donker maakt niet veel uit, de helft van de spookrijders gaat overdag de verkeerde weghelft op. Wel lijken spookrijders net als bij seks een vreemde voorkeur voor de woensdag te hebben, waarom is niet helemaal duidelijk.