Speciale privéjet zorgt voor WiFi boven het slagveld

De Amerikaanse luchtmacht heeft voor het eerst de E-11A ingezet boven de Middellandse Zee. Op het oog een gewone privéjet, maar deze is speciaal.

Het is een Bombardier 6000 die helemaal is omgekat. De E-11A is volgestouwd met antennes en apparatuur. Het is een Battlefield Airborne Communications Node (BACN) vliegtuig. Een vliegend zendstation.

De jet zorgt voor een speciaal communicatienetwerk boven het slagveld. Een soort militaire WiFi. Troepen op de grond kunnen zo beter contact houden met collega’s in de lucht en op zee. Als soldaten verbinding willen maken en een berg staat in de weg, dan biedt de E-11A uitkomst.

De militaire privéjet is mogelijk ingevlogen voor een oefening van Amerikaanse F-22 Raptors. De vier gevechtsvliegtuigen zijn te gast op Souda Bay, op Kreta.

De F-22 Raptor heeft namelijk een unieke dataverbinding. Via de Intra-Flight Data Link (IFDL) kunnen de Raptors met elkaar “praten”. De vijand kan dit bijna niet detecteren. Handig natuurlijk, maar andere vliegtuigen kunnen deze signalen niet opvangen. Hier komt de E-11A in beeld: als verbindingstuk tussen de IFDL van de F-22’s en de rest.

De US Air Force heeft negen exemplaren besteld. Want er is genoeg werk aan de winkel voor de E-11A in deze onrustige wereld. De BACN-toestellen zullen ook in Azië vliegen vanwege de spanningen met China, rond Taiwan.