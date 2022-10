Sollicitatiesoftware is sof, zeggen wetenschappers

Het is altijd een spannend moment voor werkgevers en werknemers, de sollicitatie. Beide kanten van de tafel zijn nerveus en willen het zo goed mogelijk doen. Sinds een paar jaar heeft de personeelschef een hulpmiddel: software die helpt om de juiste kandidaat te kiezen. Maar wetenschappers maken gehakt van die programma’s.

Ze heten HireVue of Knockri en ze beloven wetenschappelijke precisie als het gaat om het kiezen van de juiste personen. Deze programma’s kijken onder andere naar gezichtsuitdrukkingen en oogbewegingen van mensen om hun karakter in te schatten. Via een camera, gekoppeld aan een computer, komt zo een compleet beeld van de sollicitant tot stand. Beweren de aanbieders.

Maar deze programma’s zijn ‘geautomatiseerde pseudowetenschap’, concluderen psychologen van de University of Cambridge in Groot-Brittannië. Ze hebben de technologie achter de meestgebruikte programma’s getest en zagen onder andere dat het licht in een kantoor al een verschil kan maken in de inschatting die een programma maakt over de geschiktheid van een persoon. Ook kleding en make-up kan een totaal ander advies opleveren.

Deze programma’s beloven juist een betere selectie, omdat ze menselijke vooroordelen uit het sollicitatieproces halen. Maar de wetenschappers uit Cambridge denken dat er knollen voor citroenen worden verkocht en dat menselijke vooringenomenheid wordt vervangen door de bias van computers, zo schrijven ze in het vakblad Philosophy and Technology.