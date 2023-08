Slimmer worden? Zorg dat je slaapkamer riekt

Onze slaapkamers zijn te geurloos, en dat is niet goed voor onze hersenen. Wie zijn brein wil trainen, gaat naar de winkel en haalt een paar esoterische oliën. Dat is de conclusie van een studie van de University of California, Irvine. Ze deden een experiment met verbluffende resultaten.

Proefpersonen tussen de 60 en 85 werden in twee groepen gedeeld. Een groep sliep met naast zich een niet-geurende oplossing. De andere groep kreeg naast het bed een flesje met olie met daarin geuren van roos, sinaasappel, eucalyptus, citroen, pepermunt, rozemarijn en lavendel. Ze gebruikten deze flesjes een half jaar.

Voor en na het experiment werden de deelnemers cognitief getest. Wat bleek? De mensen die gedurende de nacht lekkere luchten hadden opgesnoven, deden het maar liefst 226 procent beter op de test. Vooral geheugen en de kwaliteit van beslissingsprocessen waren sterk verbeterd. De onderzoekers denken dat geur zelfs dementie kan tegengaan of uitstellen.

Het was al bekend dat het verlies van geur erg slecht is voor een mens. Maar het omgekeerde is dus ook waar. Dat komt omdat geur een evolutionair oud zintuig is. Onze neus is direct verbonden met het deel van onze hersenen dat herinneringen maakt. Door dat te blijven prikkelen, train je de hersenen.