Slank lijken? Wetenschap ontdekt truc

Je hebt een paar love handles en je buik is ook wel eens platter geweest. Wat te doen? Ga naar een sportwinkel en bestel een shirt van je favoriete voelbalteam. Laat de winkel daarop het rugnummer 1 aanbrengen. Nu ben je klaar voor een grote date.

Want hoe lager het nummer op een shirt, hoe slanker mensen je inschatten, hebben Amerikaanse wetenschappers ontdekt. Psychologen van de University of California lieten aan een groep proefpersonen (mannen en vrouwen) door de computer gegenereerde afbeeldingen zien van American football-spelers. De vraag was wie er slank overkwam en wie wat steviger.

Spelers met rugnummers 10 tot 19 waren volgens de proefpersonen het slankst. Mannen die nummers boven de 80 op hun rug hadden staan werden het dikst ingeschaald. Voor de goede orde, de mannen waren allemaal even dik of dun. Volgens de onderzoekers komt dat omdat we gewend zijn om op verpakkingen het gewicht te zien staan.

Dus als iemand 81 op het shirt heeft, zal die persoon ook wel flink wat kilo’s met zich meedragen, zo houdt de menselijke geest ons voor de gek. Footballspelers zelf lijken dit ook te weten, de lage nummers zijn populair omdat ze slanker afkleden. Sommige verdedigers willen echter juist een hoger nummer, om massief over te komen.

Het onderzoek verscheen in PLoS One.