Slakken hadden vroeger… haren?

Zo’n honder miljoen jaar geleden hadden slakken haren op hun huisjes. Dat concluderen biologen na de vondst van een dergelijke slak. Deze slak is gevonden in barnsteen uit Myanmar door onderzoekers van het Senckenberg Musea in Frankfurt en Dresden.

Blijkbaar gaf de beharing de weekdieren een evolutionair voordeel. In totaal werden acht soorten van de familie van de zogenaamde spitsslakken uit het Birmese barnsteen gehaald – zes daarvan dragen borstelige huisjes. De fijne haartjes op de schelp van de nieuw ontdekte soort zijn slechts 150 tot 200 micrometer lang.

De haren zouden de dieren kunnen helpen zich beter te verankeren aan een plantenstengel of bladeren. Het is ook mogelijk dat zij voor warmteregulering van de slak zorgden of het slakkenhuis beschermden tegen verrotting in de zeer zure bodem en het bladafval van de oude tropische bosbodem. Of anders vormden ze wellicht bescherming tegen aanvallen van buitenaf, denken de ontdekkers.