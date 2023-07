Singapore best functionerende staat ter wereld

Wat is het best geleide land ter wereld? Wetenschappers van de Duitse universiteit van Würzburg hebben het uitgezocht. Ze maakten een wereldwijde ranking van wat ze ‘statelijkheid’ noemen, het functioneren van een land tegenover de eigen burgers. Veel Europese landen zitten in de categorie ‘goed functionerende staat’. Aan de andere kant van de schaal staan de ‘ingestorte staten’.

Singapore is de best geleide staat ter wereld, opmerkelijk voor een land met een beperkt democratisch systeem. Ook sommige dictatoriaal geregeerde landen, als de Verenigde Arabische Emiraten staan hoog. Nederland staat vierde, na Australië en Denemarken. Libië, Jemen, Zuid-Soedan, Afghanistan en Tsjaad zijn de slechtste landen ter wereld.

De wetgeving, geweld en de algemene politieke toestand van een land waren belangrijk voor de ranking, net als wachttijden voor dokters en toegang tot betrouwbare elektriciteit. Volgens die maatstaf zijn de meeste landen ter wereld ‘defect’ of ‘zeer defect’. Vooral Afrika is zeer slecht geleid. Dat verklaart wellicht ook de migratiestromen uit dat continent.

Opvallend is dat de VS pas op de 23ste plaats staat en dat Cyprus – lid van de Europese Unie – geldt als ‘defecte staat’. Ook EU-lid Bulgarije is slechts een ‘middelmatig functionerende staat’ volgens de Duitsers.