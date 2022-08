Sensationele supernova gefotografeerd

Het ding heet G261.9+5.5. Wat natuurlijk een afgrijselijke naam is voor zoiets moois. Maar laten we genieten van het feit dat we deze supernova ├╝berhaupt kunnen zien. Dat danken we aan een nieuw systeem van radiotelescopen dat in de Australische woestijn staat opgesteld. Dat produceert enorme hoeveelheden informatie over het heelal.

Die datastroom gaat in een supercomputer en levert onder andere dit soort plaatjes op. Een ster die sterft en daarbij al haar energie opbrandt in een laatste gewelddadige stuiptrekking. Deze ster staat op 15.000 lichtjaar van ons en is rond een miljoen jaar oud.