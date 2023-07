Senator: VS moet alles vertellen wat het weet over UFO’s

De leider van de meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, heeft maatregelen genomen om de regering te dwingen alle informatie die ze heeft over UFO’s bekend te maken. De senator uit New York wil een amendement indienen dat een commissie in het leven roept die overheidsdocumenten kan vrijgeven over UFO’s, buitenaardse ruimteschepen of onbekende materialen.

De New York Times meldt dat het Huis het waarschijnlijk zal steunen.

Het amendement van Schumer zou overheidsinstanties driehonderd dagen geven om informatie over UFO’s op te vragen en deze vervolgens aan de beoordelingscommissie te verstrekken. Het idee is dat de samenzweringstheorieën en de overtuiging dat de VS opzettelijk publieke informatie achterhoudt, zullen worden ontkracht door een uitgebreide datadump van overheidsdocumenten over dit onderwerp.

Eerder dit jaar was er een hausse van ongeïdentificeerde vliegtuigen; de VS schoot vier ballonnen neer, waarvan één uit China bleek te komen. De herkomst van de andere was onbekend. Maar er zijn ook foto’s en video’s van trainingsoefeningen van de Amerikaanse luchtmacht waarop vliegende objecten te zien zijn die abnormale bewegingen vertonen die noch de piloot noch de analisten kunnen verklaren.