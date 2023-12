Seks vaakst dealbreaker bij vrouwen

Waarom eindigen relaties? Je zou denken dat ruzie over geld, familie, gedrag of politiek vaak de oorzaak is. Maar hetero vrouwen laten de boel vaak klappen omdat ze onenigheid hebben met hun partner over seks. Die kan over van alles gaan, van haar wensen tot hoe vaak het gebeurt. Het einde van het liedje is echter vaak een dichtslaande deur.

Dat ontdekten onderzoekers van Masaryk Universiteit in Tsjechië na een groot onderzoek in zeven Europese landen. Mannen zagen seks vaak niet als een grote dealbreaker, maar voor vrouwen zit het anders. Als het daar niet klopt, dan hebben ze snel de neiging om over weggaan na te denken. Dat bleek uit de studie onder 19.446 deelnemers.

Bij ruzie over seks gaat maar 5 procent van de mannen over tot een scheiding; bij de vrouwen is dat 13 procent. Bij vrouwen stijgt de neiging om weg te gaan bij een mannelijke partner ook sterk als de ruzies over seks vaker voorkomen. Daarmee is onenigheid over seks bij vrouwen de belangrijkste reden om hun man te verlaten.

De onderzoekers denken dat het zo’n belangrijke reden is om bij een man weg te gaan, omdat ruzie over seks een aanwijzing is dat een man en vrouw op verschillende manieren met elkaar communiceren. Misschien gaan die vrouwen niet weg vanwege de seks zelf, maar omdat mannen zich er niet goed over kunnen uitdrukken.