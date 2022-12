Scheve toren van Pisa steeds rechter

Het was in 1990 een schok voor de toeristensector in de Italiaanse stad Pisa. De beroemde scheve toren van Pisa werd gesloten. Het was te gevaarlijk om nog naar boven te gaan. Specialisten vreesden dat de toren zelfs helemaal om kon vallen. Dus tuigde de Italiaanse overheid een organisatie op om de toren te redden. Met contragewichten kwam de toren weer rechter te staan.

In 2001 bleken de maatregelen de toren op de top bijna veertig centimeter rechter hadden gezet. Daarop haalde Pisa in 2010 de contragewichten weg. Nieuw onderzoek toont nu aan dat de toren sindsdien nog eens 4 centimeter rechter is komen te staan, zonder dat er nog ingrijpende maatregelen zijn om de toren rechter te zetten. Het lijkt alsof de beweging gewoon verder gaat, zonder menselijk ingrijpen.

Behalve de contragewichten is er ook grond weggehaald onder de toren aan de kant waar het gevaarte vandaan aan het vallen was. Vooral die maatregel lijkt er nu voor te zorgen dat het 12e-eeuwse bouwwerk nog verder recht komt te staan. De vraag is of de toerismesector van Pisa daar zo blij mee is. Het scheef staan van de toren was juist deel van de aantrekkingskracht. Jaarlijks nemen duizenden dagjesmensen een foto waarop het lijkt alsof ze de toren weer recht duwen.