Scherpste foto ooit van meest massieve ster

Met een telescoop van 8.1 meter in Chili hebben wetenschappers de scherpste foto ooit gemaakt van R136a1. Dit is de meest massieve ster in het universum. Het blijkt dat deze sterren niet zo massief zijn, als eerst werd gedacht.

Het is nog steeds niet bekend hoe deze mega-sterren ontstaan. Ze hebben een relatief korte levensduur: een paar miljoen jaar. Onze zon heeft een brandtijd van 10 miljard jaar en is nu op de helft.

R136a1 bevindt zich op 160.000 lichtjaar van de aarde. In het midden van de Tarantula Nebula, in de grote Magelhaense Wolk. Aanvankelijk dacht men dat de massa van de ster 250 tot 320 keer zo groot was als de zon. Dat is nu bijgesteld naar 170 tot 230 keer. Astronomen konden met de nieuwe foto’s de massa bepalen, op basis van helderheid en temperatuur.

Normaal gesproken zorgt de atmosfeer van de aarde voor vage foto’s. Maar dit effect kunnen astronomen bijna helemaal vermijden via “speckle imaging”. De telescoop maakt duizenden foto’s met een korte sluitertijd. Na zorgvuldige analyse van de gegevens is de resolutie van de sterrenfoto’s veel beter dan vroeger.

Overigens zijn de nieuwe beelden veel scherper dan die van de concurrentie. Denk hierbij aan de Hubble en James Webb telescopen in de ruimte.