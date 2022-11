Satellietfoto’s tonen enorme vulkaanuitbarsting

De enorme uitbarsting van de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai bij het eilandenrijk Tonga in januari van dit jaar heeft de hoogste aswolk opgeleverd die ooit op aarde is gemeten. Op 57 kilometer hoogte drong de eruptiekolom zelfs door tot de derde laag van de aardatmosfeer, de mesosfeer. Dat is nu bevestigd door wetenschappers van de Universiteit van Oxford.

Een verkeersvliegtuig vliegt normaal op 10 kilometer hoogte, dit is dus vijf keer zo hoog.

We krijgen nu pas langzamerhand door hoe enorm deze uitbarsting is geweest. Onder andere door het bestuderen van satellietbeelden van de eruptie. De krachten die vrijkwamen veroorzaakten tsunamigolven die zelfs in Japan, Alaska en Zuid-Amerika nog op de kusten sloegen. Dagenlang was er na de uitbarsting nauwelijks informatie uit het Polynesische eilandrijk, dat 2300 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland ligt.

Tot nu toe ontbrak het wetenschappers echter aan een methode om precies te meten hoe hoog de aswolk was. Door de beelden te analyseren die verschillende weersatellieten rond de uitbarsting maakten, zijn ze in Oxford nu tot deze inschatting gekomen. En zagen de vulkanologen dat er een record is gebroken. Dat stond op naam van de vulkaan Tambora die in 1815 een askolom van naar schatting 43 kilometer hoog produceerde.