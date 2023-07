‘Satellieten Musk lekken straling’

De Starlink satellieten lekken straling. Deze ruimtevaartuigen, waarmee miljardair Elon Musk wereldwijde communicatie mogelijk maakt, rijden daarmee vooral wetenschappers in de wielen. Dat heeft de International Astronomical Union bekendgemaakt. De vraag is of er iets aan te doen valt. Er draaien meer dan vierduizend van deze satellieten rond de aarde.

De straling is voor mensen op aarde ongevaarlijk, het gaat om laagfrequente radiogolven. Maar deze straling stoort wel op radiotelescopen die wetenschappers gebruiken om vooral de verste uithoeken van het heelal te onderzoeken. Gebruikers van de Lofar, het LOw Frequency ARray, een Europees netwerk van telescopen, rapporteren dat ze storing ervaren.

Minstens 64 satellieten lekken deze straling, aldus Astron, de Nederlandse vereniging van radiotelescopen. Daar ze ze vooral bang dat meer satellieten dit euvel gaan ontwikkelen. Naast Starlink zijn er nog twee grote netwerken van kleine satellieten in ontwikkeling. Gewone telescopen hebben daar veel last van, nu dus ook de radiotelescopen.

Illegaal is het niet. Op aarde mag je niet zomaar radiogolven maken, maar in de ruimte zijn daar geen regels voor. Vandaar dat er voor de rechter niets aan te doen is.