Russische ruimtevaartbaas twijfelt aan Amerikanen op maan

De voormalige directeur-generaal van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, Dmitry Rogozin, twijfelt of de Amerikanen werkelijk op de maan zijn geweest. Rogozin trekt de maanlanding in twijfel in een bericht op zijn Telegram-kanaal. Volgens hem is de de historische Apollo 11-missie in 1969 twijfelachtig, er zou alleen ‘anekdotisch bewijs’ voor zijn.

Toen hij van 2018 tot 2022 Roscosmos leidde, heeft Rogozin naar eigen zeggen geen gegevens gevonden die hem ervan overtuigden dat Apollo 11 op de maan was. Maar omdat de relatie tussen de VS en Rusland toen nog goed was, kon hij dat niet naar buiten brengen, zo schrijft hij.

‘Ik heb […] uit hoofde van mijn positie geprobeerd de details te doorgronden en, althans voor mezelf, de ware stand van zaken vast te stellen in de kwestie van de verkenning van de maan door onze concurrenten. Het was mij niet duidelijk hoe de Verenigde Staten, op het niveau van technologische ontwikkeling van de jaren 60 van de vorige eeuw, deden wat zij nu nog steeds niet kunnen‘, schrijft hij in een Telegram-post.

Rogozin is vorig jaar plotseling ontslagen als baas van Roscosmos en vervangen door het huidige hoofd Yuri Borisov. Het is niet duidelijk waarom. Het zou te maken kunnen hebben met zijn controversiƫle tirades op sociale media. Rogozin provoceert graag en heeft vaker onbewijsbare claims gemaakt.