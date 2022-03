Russische monstertank komt weer tot leven

Het prototype rijdt weer! Deze Russische tank weegt maar liefst 66 ton. Ontwikkeld tijdens de Koude Oorlog. Object 279 is zijn naam. Hij heeft 4 rupsbanden. Dat is uniek, want normale tanks hebben er twee. Hij is ontworpen om met grof geweld door vijandelijke linies heen te rijden.

De geschutskoepel is nu nog rood. Dit is waarschijnlijk grondverf, voordat het gevaarte zijn echte kleuren krijgt. Er zijn maar drie monstertanks gebouwd. Dit is het enige overgebleven exemplaar ter wereld.

Object 279 ziet het levenslicht in 1957, in Leningrad. Uitgerust met een 130mm kanon en ruimte voor 24 granaten. De tank kan 5 tot 7 granaten per minuut afschieten. En voorzien van moderne snufjes, zeker voor die tijd. Zoals een stabilisatiesysteem en nachtzicht met een infrarood zoeklicht.

De tank is ontworpen om wendbaar te zijn, vandaar de vier rupsbanden. Handig voor moerasachtige zachte grond. Een motor waar je u tegen zegt: 1000 pk en 16 cylinders. Zijn topsnelheid is 55 kilometer per uur. Een oersterk pantser zorgt voor bescherming tegen anti-tank granaten. De tank was zo ontworpen, dat er minder kans was dat hij zou omvallen tijdens een nucleaire explosie. De bemanning bestond uit 4 militairen: commandant, schutter, lader en de chauffeur. Ze waren goed beschermd tegen chemische, biologische en nucleaire wapens.

Object 279 is nooit in productie genomen. Te zwaar, problemen met de versnellingsbak en moeilijk te repareren op het slagveld. Maar fans van monstertanks kunnen deze geweldenaar bewonderen in het Kubinka Tank Museum, vlakbij Moskou.