Russische journalist brengt eigen troepen ongeluk

Waar hij ook verschijnt, het gevaar is niet ver weg. Als Alexander Kots verslag doet van de gebeurtenissen in Oekraïne als correspondent voor de Komsomolskaya Pravda, slaat het noodlot toe. Zo was hij bij bevoorradingsschip Orsk, vlak voor het ontplofte. Daarna reisde hij naar Berdjansk, waar een artillerie-eenheid in de pan werd gehakt.

Maar er zijn veel meer gevallen waarbij Kots ergens verslag deed en direct daarna de Oekraïners aanvielen en de Russen flinke verliezen toebrachten. Het heeft de journalist op sociale media inmiddels de bijnaam Engel des Doods opgeleverd. Vervloekt hij de Russische soldaten? Waarschijnlijk zijn er andere verklaringen.

Zo lijkt de journalist onbedoeld steeds weer relevante informatie over de posities van het Russische leger te onthullen. Aangezien de Oekraïners dergelijke verslagen op de voet volgen, verschaft Kots hun blijkbaar essentiële informatie voor mogelijke aanvallen.

Kots deed bijvoorbeeld recent verslag van de aanvallen op Severodonetsk. Hij stond daarbij naast artillerie (foto boven). De locatie was makkelijk te raden. Direct na het uitzenden van het verslag stuurde Oekraïne een drone en gingen alle kanonnen de lucht in, compleet met hun voorraad munitie (tweede foto).