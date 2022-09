Russen sturen Amerikaan de ruimte in

Woensdag lanceerden de VS en Rusland voor het eerst sinds de inval van het Russische leger in Oekraïne weer samen een ruimteraket. Aan boord van een Sojoez-ruimtecapsule zijn de kosmonauten Sergei Prokopyev en Dmitri Petelin en NASA-astronaut Frank Rubio opgestegen. Dat gebeurde van de Russische ruimtehaven Baikonur in de steppen van de Republiek Kazachstan in Centraal-Azië.

Ruim drie uur later koppelde het ruimtevaartuig aan het Internationaal Ruimtestation ISS op een hoogte van 400 kilometer, aldus Russische bronnen. Eerder was de vlucht nog uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Rubio heeft voor vertrek gezegd dat ruimtevaart een manier was om samen iets te bereiken, zelfs in tijden van politieke spanning. De bemanning sprak vooraf niet over de oorlog, maar vooral over persoonlijke zaken en het dagelijkse leven van ruimtereizigers.

De trip is opmerkelijk. Eerder dreigde Rusland om het ISS te laten neerstorten op Europa. Ze wilden zich terugtrekken uit het project en een eigen ruimtestation bouwen. Ook wilden ze een Amerikaanse astronaut in zijn eentje achterlaten op het ISS.